La democracia mexicana no puede y no debe retroceder en los derechos políticos
de las mujeres, afirmó la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE),
Guadalupe Taddei Zavala, quien sostuvo que la paridad no es una concesión, es un
principio democrático que reconoce la ciudadanía plena de este sector de la
población y un mandato constitucional que nace de décadas de lucha feminista.
Al inaugurar el Evento Conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres,
“Paridad en México. Garantía Democrática y Representación Política de las Mujeres
en los Hechos”, que reunió a consejeras de los Organismos Públicos Locales (OPL),
autoridades de los tribunales y fiscalías electorales, académicas y personas
representantes de la sociedad civil, dejó en claro que “la democracia sin las mujeres
nunca avanzará”.
Acompañada de las consejeras Rita Bell López Vences y Claudia Zavala Pérez, así
como de la Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación, Flor Dessiré León Hernández, Taddei Zavala reconoció la lucha de
décadas para transformar el sistema político y reafirmó el compromiso del INE para
consolidar una democracia paritaria, con paridad numérica, pero sobre todo,
sustantiva.
“Una democracia donde las mujeres accedan a los cargos de representación
popular, administrativos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los tres
niveles de gobierno y donde esa participación ocurra libre de violencia y con
garantías reales, que también reconozca la diversidad de las mujeres en México y
amplíe el alcance del principio paritario para que nadie quede fuera, porque igualdad
sin inclusión tampoco es igualdad completa”, afirmó.
La Consejera Presidenta reiteró la convicción del INE en que los derechos políticos
de las mujeres son una condición de la democracia, por lo que aseguró “no habrá
retrocesos” y se seguirán impulsando y reforzando mecanismos administrativos,
criterios y lineamientos que permitan eliminar obstáculos estructurales y erradicar la
violencia política como herramienta de exclusión.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación,
Consejera Rita Bell López Vences, ponderó el esfuerzo colectivo INE-OPL para
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres y enfatizó
que “la paridad y la igualdad no son concesiones, sino conquistas que deben ser
sostenidas con acciones permanentes y responsables”.
Por ello, destacó la importancia de que durante este evento se presente el libro
“Aprendizajes y obstáculos en el camino: paridad y acciones afirmativas en las
elecciones concurrentes de 2024”, que documenta la implementación de la paridad
en sus dimensiones vertical, horizontal y transversal en las 32 entidades del país.
“La paridad no puede quedarse en el discurso ni convertirse en una práctica
meramente simbólica. Hablar de igualdad sin transformar las estructuras de poder
implica un riesgo, es decir, utilizar el lenguaje de los derechos de las mujeres sin
generar cambios reales en la toma de las decisiones, en las condiciones de
participación y en el acceso y ejercicio del poder, sería un discurso vacío”,
consideró.
En su intervención celebró que el libro visibilice los obstáculos, las brechas en el
acceso a las mujeres a las presidencias municipales, la violencia política en razón
de género y las resistencias que persisten en algunos actores políticos ante los
liderazgos femeninos, pero también, dijo, propone rutas desde lo local para
fortalecer los mecanismos institucionales, mejorar la normativa y fomentar una
cultura democrática sustantiva.
Obstáculos, hallazgos y aciertos de las entidades en el tema de la paridad
Durante la primera ronda del panel “Paridad”, las consejeras de los institutos
electoral de Tamaulipas, Chiapas, y Nuevo León, Mayra Gisela Lugo Rodríguez,
Teresa de Jesús Alfonso Medina y Alejandra Esquivel Quintero, respectivamente,
plantearon sus experiencias en torno a los principales obstáculos, hallazgos y
aciertos de sus entidades, en torno al tema de paridad de género.
El incremento de la representación de mujeres en cargos públicos y, con ello,
obstáculos como el aumento de la violencia política contra las mujeres fue expuesto
en esta mesa moderada por la presidenta de la Red CÍVICA y Consejera Electoral
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Claudia Alejandra
Vargas Bautista.