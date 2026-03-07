La democracia mexicana no puede y no debe retroceder en los derechos políticos

de las mujeres, afirmó la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE),

Guadalupe Taddei Zavala, quien sostuvo que la paridad no es una concesión, es un

principio democrático que reconoce la ciudadanía plena de este sector de la

población y un mandato constitucional que nace de décadas de lucha feminista.

Al inaugurar el Evento Conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres,

“Paridad en México. Garantía Democrática y Representación Política de las Mujeres

en los Hechos”, que reunió a consejeras de los Organismos Públicos Locales (OPL),

autoridades de los tribunales y fiscalías electorales, académicas y personas

representantes de la sociedad civil, dejó en claro que “la democracia sin las mujeres

nunca avanzará”.

Acompañada de las consejeras Rita Bell López Vences y Claudia Zavala Pérez, así

como de la Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No

Discriminación, Flor Dessiré León Hernández, Taddei Zavala reconoció la lucha de

décadas para transformar el sistema político y reafirmó el compromiso del INE para

consolidar una democracia paritaria, con paridad numérica, pero sobre todo,

sustantiva.

“Una democracia donde las mujeres accedan a los cargos de representación

popular, administrativos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los tres

niveles de gobierno y donde esa participación ocurra libre de violencia y con

garantías reales, que también reconozca la diversidad de las mujeres en México y

amplíe el alcance del principio paritario para que nadie quede fuera, porque igualdad

sin inclusión tampoco es igualdad completa”, afirmó.



La Consejera Presidenta reiteró la convicción del INE en que los derechos políticos

de las mujeres son una condición de la democracia, por lo que aseguró “no habrá

retrocesos” y se seguirán impulsando y reforzando mecanismos administrativos,

criterios y lineamientos que permitan eliminar obstáculos estructurales y erradicar la

violencia política como herramienta de exclusión.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación,

Consejera Rita Bell López Vences, ponderó el esfuerzo colectivo INE-OPL para

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres y enfatizó

que “la paridad y la igualdad no son concesiones, sino conquistas que deben ser

sostenidas con acciones permanentes y responsables”.

Por ello, destacó la importancia de que durante este evento se presente el libro

“Aprendizajes y obstáculos en el camino: paridad y acciones afirmativas en las

elecciones concurrentes de 2024”, que documenta la implementación de la paridad

en sus dimensiones vertical, horizontal y transversal en las 32 entidades del país.

“La paridad no puede quedarse en el discurso ni convertirse en una práctica

meramente simbólica. Hablar de igualdad sin transformar las estructuras de poder

implica un riesgo, es decir, utilizar el lenguaje de los derechos de las mujeres sin

generar cambios reales en la toma de las decisiones, en las condiciones de

participación y en el acceso y ejercicio del poder, sería un discurso vacío”,

consideró.

En su intervención celebró que el libro visibilice los obstáculos, las brechas en el

acceso a las mujeres a las presidencias municipales, la violencia política en razón

de género y las resistencias que persisten en algunos actores políticos ante los

liderazgos femeninos, pero también, dijo, propone rutas desde lo local para

fortalecer los mecanismos institucionales, mejorar la normativa y fomentar una

cultura democrática sustantiva.





Obstáculos, hallazgos y aciertos de las entidades en el tema de la paridad

Durante la primera ronda del panel “Paridad”, las consejeras de los institutos

electoral de Tamaulipas, Chiapas, y Nuevo León, Mayra Gisela Lugo Rodríguez,

Teresa de Jesús Alfonso Medina y Alejandra Esquivel Quintero, respectivamente,

plantearon sus experiencias en torno a los principales obstáculos, hallazgos y

aciertos de sus entidades, en torno al tema de paridad de género.

El incremento de la representación de mujeres en cargos públicos y, con ello,

obstáculos como el aumento de la violencia política contra las mujeres fue expuesto

en esta mesa moderada por la presidenta de la Red CÍVICA y Consejera Electoral

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Claudia Alejandra

Vargas Bautista.