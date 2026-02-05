Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a disfrutar del concierto “Kústakua japondarhu anapu”, un proyecto dedicado a la difusión del mariachi tradicional de cuerdas de la región lacustre de Pátzcuaro, cuyo objetivo es visibilizar esta expresión como patrimonio cultural inmaterial y fortalecer la diversidad musical del estado.

El proyecto, dirigido por el músico Sergio de la Cruz Hernández, fue beneficiado en 2025 por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) y combina interpretación musical en vivo con exposición verbal y proyección de imágenes para presentar al público los formatos, instrumentos, danzas y contextos festivos vinculados al mariachi tradicional de comunidades como Erongarícuaro.

Durante aproximadamente 50 minutos se interpretarán sones y danzas emblemáticas de la región. Las presentaciones serán gratuitas y se realizarán el 12 de febrero en el Salón Amado Nervo; el 15 de febrero en el Eco-tianguis de Erongarícuaro; y el 27 de febrero en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro.

Con esta invitación, la Secum reconoce el valor de los proyectos que, desde la creación artística y la investigación musical, contribuyen a la preservación del patrimonio cultural vivo del estado.