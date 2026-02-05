Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026.- Los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas), a cargo de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), realizarán diversas actividades y talleres en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

En el Ceibas Tepeyac, de Sahuayo, el próximo 8 de febrero se llevará a cabo el taller “Emprendimiento para la inclusión”, mientras que el día 13 se colaborará en la celebración de bodas comunitarias. Por su parte, en el Ceibas La Luz (también en Sahuayo), ese mismo día se proyectará una película, seguida de una convivencia con las y los beneficiarios de los talleres.

Mientras que en el municipio de Buenavista, el Ceibas Fénix contempla la “Rodada por la amistad”, el 12 de febrero. En el Ceibas La Esperanza, de Ixtlán, del 9 al 11 de febrero se impartirán diversos talleres de manualidades con personas adultas mayores, para realizar bolsitas decorativas y almohadas de corazón, además de la actividad de dibujo expresivo “Mi dibujo de amor”, y la realización de poemas y cartas de amistad. Para el 12 de febrero se llevará a cabo la Feria del Amor.

En el Ceibas Cavadas, del municipio de La Piedad, el 13 de febrero se hará la elaboración colectiva de un cartel o mural alusivo a la fecha. En el Ceibas Aguililla, el mismo día, se desarrollará la actividad “Aventuras en el parque”, en coordinación con el Jardín de Niños “Nicolás Bravo”, además de la charla “Padres informados, hijos seguros”, que se impartirá del 16 al 20 de febrero. El Ceibas Uruapanhi, de Uruapan, el 13 de febrero ofrecerá un convivio con personas beneficiarias, seguido de la proyección de una película infantil temática, así como actividades didácticas y de manualidades.

La titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, destacó el sentido social de estas acciones: “Buscamos que las personas se encuentren, convivan y se acompañen. Son actividades gratuitas, abiertas y accesibles; solo hay que acercarse al centro más cercano, registrarse y participar”.

Actualmente, los Ceibas operan en 10 municipios con alcance a comunidades aledañas. Para ubicar el centro más cercano, la ciudadanía puede consultar el enlace: https://bienestar.michoacan.gob.mx/ubica-tu-ceibas/