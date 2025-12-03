Morelia, Michoacán; 03 de diciembre de 2025. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, celebró la presentación final y premiación del concurso “Ideas sin límites: innovación inclusiva 2025”, una iniciativa que impulsa la participación ciudadana para resolver retos cotidianos desde la empatía y la inclusión.

Estas acciones forman parte del trabajo que el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa para fortalecer la inclusión, la accesibilidad y la participación social en la ciudad.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Administrativo Morelia (CAM), donde seis proyectos finalistas —seleccionados entre más de 60 propuestas recibidas— fueron expuestos por sus creadoras y creadores ante el jurado y el público asistente.

Las ideas abordaron temas como movilidad, comunicación accesible y diseño incluyente, con un enfoque práctico para mejorar la vida de personas con discapacidad.

Tres de estas propuestas fueron premiadas por su impacto social y enfoque práctico: PulsoVox, de José de Jesús Amador Pérez, un prototipo portátil para facilitar la interacción de personas con discapacidad auditiva; un sistema táctil de identificación de productos de supermercado para personas con discapacidad visual, diseñado por Jayna Elizabeth Zaragoza López; y Robot Dawny, de Eduardo Emmanuel Bacilio Cortés, un juego accesible pensado para niñas y niños en espacios públicos.

Durante el evento también se entregaron 25 nombramientos como promotores de cultura de la inclusión, figuras clave para fortalecer la accesibilidad, la sensibilización y la capacitación en distintos espacios del municipio.

Estos reconocimientos fueron otorgados a personas provenientes de dependencias de gobierno, instituciones educativas, empresas, cámaras empresariales y organizaciones civiles, quienes colaboran activamente en la construcción de una ciudad más incluyente.

Paola Delgadillo, presidenta del DIF Morelia, destacó que “La inclusión no es solo un discurso, es una tarea diaria que se construye en comunidad. Por eso celebramos a quienes se comprometen a derribar barreras desde sus ideas, su trabajo y su convicción”.

Este encuentro fue una muestra del compromiso social de la ciudadanía moreliana, especialmente de las juventudes, quienes decidieron poner su talento al servicio de los demás.

Las ideas presentadas demostraron que innovar también puede ser un acto de empatía y que la inclusión se construye con acciones cotidianas que amplían oportunidades para todas y todos. El DIF Morelia continuará impulsando iniciativas que fomenten la creatividad social y fortalezcan la cultura de la inclusión en nuestra ciudad.