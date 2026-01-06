Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inicia el 2026 con una cartelera diversa dirigida a públicos de todas las edades, reafirmando su compromiso de acercar las artes y el conocimiento a la ciudadanía. La agenda de enero contempla eventos en museos, centros culturales y espacios emblemáticos del estado, muchas de ellas con acceso gratuito.

En el ámbito musical, el 15 de enero a las 18:00 horas se llevará a cabo un recital de corno con alumnas y alumnos de la maestra Jenny Cárdenas, de la Facultad Popular de Bellas Artes, y el 23 de enero, a la misma hora, un recital de guitarra solista a cargo de Juan Andrés Loreto Anzures, en el Museo de Arte Colonial.

En materia audiovisual, en el Museo Casa Natal de Morelos se proyectará la película “Después”, de la directora Sofía Gómez Córdova, los días 9 y 10 de enero a las 18:00 horas. Además del Cine-Club que tiene funciones los martes y jueves a las 17:00 horas, también se presenta la Muestra Fílmica ENAC, los días 13, 15, 20, 22 y 27 de enero, así como las proyecciones de “YUGO” y “Todo documento de civilización”, el 19 y 29 de enero respectivamente.

El Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuaro llevará a cabo las charlas “Un pluralismo jurídico activo para la visibilización y protección de los conocimientos técnicos tradicionales”, “Circuito Ambiental Unidos por el Achoque” y “La resistencia de las Lupes y el arte tradicional”, además de la inauguración de la exposición multidisciplinaria “El Fuego Nuestro”, de José Luis Soto González, dentro del marco del Año Nuevo Purhépecha.

Durante la primera semana del año comenzará la séptima temporada del podcast “IdentidArtes”, que se transmitirá de manera quincenal a partir del 8 de enero, y se realizará el Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes de Morelia, los días 30 y 31 de enero en la Biblioteca Bosch-Vargaslugo y el Museo del Estado.

Finalmente, la oferta incluye el “Foro de Reflexión Danza Michoacán” en la Casa Taller Alfredo Zalce los días 17 y 18 de enero. Con esta cartelera, la Secretaría de Cultura de Michoacán invita al público a consultar los detalles, elegir su opción favorita y comenzar el año disfrutando de la cultura.