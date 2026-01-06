Pátzcuaro, Michoacán, 6 de enero de 2026.- La Cabalgata de Reyes Magos de este año, organizada por la Parroquia del Santuario de Guadalupe, fue todo un éxito, donde miles de niñas y niños disfrutaron junto a sus familias de una de las tradiciones más esperadas del año, recibiendo con emoción a Melchor, Gaspar y Baltazar a lo largo del recorrido.

En ediciones anteriores, esta celebración ha reunido a más de 30 mil asistentes, reflejo del crecimiento y la fuerza de una tradición que mantiene viva la ilusión de las infancias y fortalece la convivencia familiar.

El presidente municipal, Julio Arreola, acompañó los momentos principales de la noche y protagonizó uno de los instantes más simbólicos en la Plaza Vasco de Quiroga, al entregar las llaves de Pátzcuaro a los Reyes Magos, frente a las familias reunidas.

La actividad inició con la Eucaristía en el Santuario de Guadalupe y, al concluir, los Reyes Magos hicieron su aparición para dar inicio a la cabalgata por las principales calles hasta llegar al corazón de la ciudad, donde se realizó el momento central del evento.

Como parte de estas celebraciones, este martes 6 de enero a las 18:00 horas, se invita a la población a compartir en familia la Rosca de Reyes en la Plaza Vasco de Quiroga, en un convivio especialmente pensado para niñas y niños.

El Gobierno de Pátzcuaro brindó apoyo logístico para el desarrollo de la actividad, a fin de que las familias vivieran una noche ordenada y segura.