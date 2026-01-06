Morelia, Mich.- Martes 06 de enero de 2026.- Yovane H. fue detenido por elementos de la Policía Morelia y es señalado como el presunto responsable del asesinato de su madre, Alicia V., de 63 años de edad, crimen ocurrido en la población de Arroyo Colorado, en la Tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró la tarde del pasado lunes, cerca del camino rural que conduce a la comunidad de Pueblo Viejo. La víctima sufrió un impacto de bala en la cabeza y el agresor había huido hacia unas parcelas.

Al tener conocimiento de lo acontecido, patrulleros municipales acudieron al sitio, acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Asimismo, implementaron un operativo en la zona y después lograron capturar a Yovane, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Los agentes también localizaron dentro de una pila el arma de fuego aparentemente utilizada en el delito, misma que fue asegurada y entregada a la instancia correspondiente.

En cuanto la víctima, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley; posteriormente, los familiares reclamaron los restos.