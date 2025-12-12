Morelia, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- Con más de 30 piezas que integran cerámica en técnica raku, escultura y pintura, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (Macaz) la exposición multidisciplinaria “Ernesto Ríos. Retrovisión 2000-2025”, un recorrido que revela 25 años de investigación visual y producción artística del creador morelense. La muestra estará abierta al público hasta el 1 de marzo de 2026.

La secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa, reconoció el trabajo curatorial y técnico del Macaz, y destacó la importancia de difundir esta propuesta para ampliar su alcance entre la ciudadanía. Subrayó que la exposición representa un cierre significativo para la programación cultural del museo en 2025, al reunir una obra que dialoga con distintos lenguajes y tiempos.

Por su parte, Ernesto Ríos agradeció la oportunidad de presentar su trabajo en este espacio y destacó el compromiso del equipo museístico para materializar el proyecto expositivo. Señaló que este espacio le ha permitido compartir procesos, búsquedas y transformaciones que han marcado su trayectoria.

La titular del Macaz, María de los Ángeles Valencia, celebró concluir el ciclo anual de exposiciones con la obra de Ríos, quien ha tenido presencia en el museo en diferentes momentos de su carrera. Explicó que esta propuesta reúne piezas de diversas etapas y disciplinas como pintura, cerámica, fotografía y video.

La muestra traza un puente entre lo geométrico y lo orgánico, explorando la tensión entre lo racional y lo intuitivo. El artista ha participado en más de 70 exposiciones colectivas y 29 individuales en México y el extranjero. Su trabajo se distingue por combinar materiales tradicionales con tecnologías contemporáneas e interfaces interactivas, articulando conexiones entre arte, arquitectura, filosofía y ciencia.