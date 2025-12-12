Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025.- Resultado de los trabajos operativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Seguridad), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), y Policías Municipales, recuperaron 42 vehículos y aseguraron 17 personas implicadas en los hechos ilícitos.

En los primeros 11 días de este mes, tras la aplicación de los trabajos coordinados entre las fuerzas estatales, federales y municipales, se lograron decomisar 15 motocicletas, 13 vehículos, dos tractocamiones, y seis plataformas con reporte de robo; también fueron recuperados otros seis automotores con alteraciones en sus medios de identificación.

Derivado de estos hechos fueron asegurados 14 hombres, dos mujeres y una adolescente presuntamente relacionados en el robo de las unidades. Los vehículos y los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Estas acciones se realizaron en 22 municipios de la entidad.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia avanza a paso firme gracias a la sinergia interinstitucional de la SSP con autoridades de los tres niveles de gobierno, con acciones conjuntas que construyan las condiciones de seguridad que el estado y su población merecen.