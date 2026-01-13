Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- Para conmemorar el 23 aniversario luctuoso de Alfredo Zalce, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) llevará a cabo las jornadas tituladas “Arte y migración: expresiones socioculturales convergentes”. El programa iniciará el 15 de enero a las 17:00 horas, en la galería de la Casa Taller Alfredo Zalce, con la inauguración de la muestra “Libro. Travesías y resistencia”, una exhibición de gráfica binacional colaborativa.

Estas jornadas organizadas en colaboración con la Fundación Cultural Alfredo Zalce, se extenderán hasta el 19 de enero, fecha del aniversario de su fallecimiento. El encuentro busca no solo preservar su memoria técnica, sino también activar el diálogo entre su legado estético y las problemáticas sociales que el maestro plasmó con rigor en su vasta producción.

El eje temático analiza el fenómeno de la migración, problemática que Zalce abordó con sensibilidad humanista. A través de piezas emblemáticas como la xilografía “Braceros esperando contratación”, el artista documentó la incertidumbre y dignidad de los trabajadores en busca de nuevas oportunidades. Esta mirada crítica permite que su obra trascienda el tiempo, ofreciendo una perspectiva necesaria para comprender las dinámicas políticas y económicas.

Al plantear la migración como punto de encuentro entre el pasado y el presente, la Secum genera un puente entre la visión de Zalce y las expresiones artísticas contemporáneas. De este modo, el legado del artista no se queda en la contemplación estática, sino que se transforma en una herramienta viva para el análisis de las realidades actuales que impactan a la sociedad michoacana.

El programa continúa el 16 de enero con la charla “El maestro regresa a su Ítaca” a las 16:00 horas; seguida de la mesa de trabajo “La migración vista desde el arte” a las 17:00 horas, ambas en la Casa Taller Alfredo Zalce. Finalmente, el 19 de enero se llevará a cabo una guardia de honor y ceremonia luctuosa a las 9:00 horas en las Estelas de las Tres Constituciones. La conmemoración concluirá a las 9:30 horas con el solemne depósito de cenizas del maestro en su emblemática Casa Taller.