Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la creación literaria local y dar continuidad a los procesos formativos impulsados desde el ámbito cultural, el Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura), convoca a poetas morelianas y morelianos a participar en el seminario “Emergentes Vol. II Poesía”.

El seminario estará estructurado en tres módulos coordinados por poetas morelianos de reconocida trayectoria. Y, como cierre del proceso formativo, se ofrecerá una masterclass impartida por un poeta invitado, con presencia a nivel nacional.

Como resultado del trabajo desarrollado durante las sesiones, se contempla la impresión de una colección de plaquettes de poesía, en las que se reunirán los textos creados y trabajados en el marco del seminario.

“Este proyecto da continuidad a la experiencia del seminario presencial de escritura creativa “Emergentes”, que realizamos durante el primer semestre de 2025”, detalló la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz.

Es de destacar que en el primer seminario de “Emergentes”, mediante una convocatoria pública, fueron seleccionadas y seleccionados 13 narradores locales, quienes participaron en un proceso formativo dividido en tres módulos. Al concluir, se imprimió una colección de trece plaquettes, que fue presentada en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM). Posteriormente, las y los participantes continuaron vinculados a la Secretaría de Cultura, impartiendo talleres breves de escritura dirigidos al público en general.

Para 2026, el proyecto “Emergentes” retoma estas etapas (talleres, masterclasses, publicación y presentaciones), pero ahora con un enfoque específico en la poesía, reafirmando el compromiso del Gobierno de Morelia con el impulso a nuevas voces literarias.

Los módulos del seminario son: Módulo I. Mirar: la observación como punto de partida para una escritura que descubre y encuentra, a cargo de Armando Salgado. Módulo II. Sonar: explorar la voz, el tono y las resonancias del poema como experiencia viva, por Victoria Equihua.Mientras que el Módulo III. Armar: el poema como un cuerpo que se piensa, se ajusta y encuentra su forma, estará a cargo de Cristina Bello.

La convocatoria permanecerá abierta del 12 de enero al 13 de febrero de 2026 y se encuentra en el siguiente link: https://acortar.link/qJy2kS. Mientras que el enlace al formulario de registro se encuentra en la siguiente liga: https://forms.gle/4vSwfGc6TVzdF4mY7.

Los resultados se publicarán el 02 de marzo, para dar inicio al primer módulo el 10 de marzo, concluyendo el seminario en el mes de mayo con la master class final.