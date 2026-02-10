Morelia, Michoacán; 10 de febrero de 2026.– Con el objetivo de fortalecer la convivencia, el acceso a la cultura y el disfrute del arte en espacios públicos, la Secretaría de Cultura (SeCultura) del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invita a los Recitales del Día del Amor y la Amistad.

La titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que se trata de una serie de activaciones musicales del 11 al 13 de febrero en distintos puntos de la ciudad, y estarán a cargo del coro y el ensamble de cuerdas Kantari, del programa de Coros y Orquestas Infantiles.

“Estas presentaciones forman parte de las acciones impulsadas por el presidente Alfonso Martínez para promover la música, el talento local y el uso cultural de los espacios urbanos. Tanto el coro como el ensamble de cuerdas Kantari, compartirán con el público un repertorio especialmente preparado para celebrar el amor, la amistad y la unión comunitaria”.

El programa se desarrollará de la siguiente manera:

• 11 de febrero: Activación musical del Coro Kantari. 17:00 horas. Calzada Fray Antonio de San Miguel.

• 12 de febrero. Activación musical del Coro Kantari. 17:00 horas. Calzada Fray Antonio de San Miguel.

• 13 de febrero: Activación musical del Ensamble de Cuerdas Kantari. 17:00 horas. Boulevard García de León.

Chávez Alcaraz añadió que estas actividades abonan a la generación de espacios de encuentro, fomentan la participación ciudadana y acercan la música a todos los sectores de la población, en un ambiente familiar y accesible.

Asimismo, invitó a las y los morelianos a sumarse a estas celebraciones y a seguir disfrutando de la amplia oferta cultural, impulsada para seguir construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.