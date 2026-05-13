Morelia, Michoacán, 13 de mayo del 2026.- Derivado de las lluvias registradas en la capital michoacana, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, informó que el personal operativo del organismo mantiene un monitoreo constante en los niveles de ríos y drenes de la ciudad, con el objetivo de prevenir riesgos de inundación y salvaguardar a la población.

Adolfo Torres detalló que durante las precipitaciones registradas el día de ayer, el Río Grande alcanzó un nivel del 45 por ciento y el Río Chiquito un 40 por ciento, mientras que algunos drenes registraron incrementos importantes, como el Quinceo con 80 por ciento, Gertrudis Sánchez con 85 por ciento e Itzícuaros con un 90 por ciento.

Sin embargo, señaló que este miércoles los niveles amanecieron considerablemente más bajos, reportándose el Río Grande al 30 por ciento y el Río Chiquito al 25 por ciento, mientras que el dren de Itzícuaros permanece en observación con un nivel del 75 por ciento.

Asimismo, el director del Organismo destacó que continúan activas las brigadas del organismo que realizan labores de limpieza y mantenimiento en estos cuerpos de agua como parte del Programa de Prevención de Inundaciones 2026, impulsado por el Gobierno de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar.

Finalmente, el director del Ooapas reiteró el llamado a la ciudadanía a no tirar basura en calles, alcantarillas, ríos y drenes, ya que los residuos sólidos representan una de las principales causas de taponamientos y encharcamientos durante la temporada de lluvias.