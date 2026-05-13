Morelia, Michoacán, a 13 de mayo de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para combatir conductas delictivas y fortalecer las labores de investigación en la entidad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó dos órdenes de cateo en la localidad de San José de las Cidras, municipio de Madero, en coordinación con personal de la DEFENSA, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil.

Las diligencias ministeriales derivaron de actos de investigación y contaron con el despliegue de personal táctico con vehículos blindados, agentes de investigación, Ministerios Públicos y peritos criminalistas.

Como resultado de las acciones realizadas, en un primer punto fue asegurada una bolsa con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. Mientras que en un segundo inmueble fueron localizados y asegurados tres teléfonos celulares, dos armas largas, un porta cargador, cuatro cargadores abastecidos con un total de 96 cartuchos útiles, nueve bolsas con una sustancia granulosa, una camioneta Toyota, Tacoma, tres motocicletas y una cuatrimoto.

Los indicios y vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener acciones coordinadas con instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para fortalecer el estado de derecho y garantizar condiciones de seguridad y paz para las y los michoacanos.