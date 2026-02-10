Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- Cuando el sol comienza a ocultarse y la naturaleza envuelve en una atmósfera especial al Zoológico de Morelia, se convierte en el escenario perfecto para celebrar el amor este 14 de febrero. El recinto abrirá sus puertas a una de sus experiencias más esperadas, una cena romántica diseñada para que las parejas vivan momentos únicos e inolvidables.

La magia iniciará a las 18:30 horas con un romántico paseo en lancha por Selva Mexicana, donde el murmullo del agua y el entorno natural acompañarán a las y los enamorados en el inicio de una noche especial. Más adelante, el Puente del Amor se convertirá en testigo de promesas, cuando las parejas coloquen su candado como símbolo de unión y compromiso.

La experiencia continuará con una exquisita cena a la luz de las velas. El menú, cuidadosamente preparado, incluye crema de flor de calabaza, medallones “Juan Colorado” acompañados de puré de camote y amarrado de espárragos, y como postre, una tartaleta de frutas. Todo ello será acompañado con una botella de vino tinto o jugo espumoso, armonizado con la música de un saxofón en vivo que envolverá la noche con notas románticas.

En esta edición, la cena se llevará a cabo en el pasillo de Selva Mexicana, a un costado del albergue de las llamas, un espacio que ofrece, además de cercanía con la naturaleza, un ambiente íntimo y acogedor. El costo de esta experiencia es de 3 mil 200 pesos por pareja.

Aparta tu lugar para este Día del Amor y la Amistad; el parque invita a las parejas a escribir su propia historia a través de este plan original, donde la naturaleza, la música y el sentimiento se entrelazan para crear recuerdos memorables. Para mayores informes y reservaciones, los interesados pueden comunicarse al 44 32 27 96 15.