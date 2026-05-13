Morelia, Michoacán; 13 de mayo de 2026.- Ante las dificultades que enfrentan los trabajadores del campo, siempre contarán conmigo, señaló el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, durante la inauguración de la Tercera Expo Agroindustrial, Tecnológica y Ganadera (Agrotegan).

El alcalde recalcó que en su administración se apoya de manera permanente a los productores del campo, mediante maquinaria municipal para crear caminos sacacosechas, brechas cortafuego y bordos para el acceso al agua, entre otras acciones.

En el marco del evento, líderes del campo reconocieron el apoyo y la visión del presidente municipal en su sector.

“Felicitarte y decirte que los consejos agroalimentarios tienen altas expectativas en tu devenir y en la proyección que le has dado a Morelia”, manifestó Jacobo Efraín Cabrera Palos, presidente del Consejo Agroalimentario de México y Las Américas.

En su turno a la voz, Javier Rivera Calderón, presidente de la Asociación Ganadera Local de Morelia, expresó “Agradecerte infinitamente que te estés fijando en campo, que tengas esa visión puesta en que el campo también es parte de la capital”.

En tanto que Carlos Ochoa Arceo, presidente del Consejo Agroalimentario de Michoacán, hizo un llamado a aprovechar el evento y el papel que tiene Michoacán como líder en la agroindustria nacional.

El presidente Alfonso Martínez encabezó la inauguración y corte de listón de este evento que se realizará del 13 al 16 de mayo en la comunidad de El Reparo, con una amplia oferta de puestos informativos, conferencias magistrales y reuniones de negocios.

La inauguración contó con una amplia asistencia de autoridades, incluyendo los presidentes municipales de Pátzcuaro y Acuitzio, Julio Arreola Vázquez y Adán Guillén Villaseñor respectivamente; el jefe de tenencia de Santiago Undameo, Arturo Herrera Guzmán; la comisariada ejidal, María Auxilio Gutiérrez Cortés; así como líderes empresariales, sindicales y funcionarios municipales.