Morelia, Michoacán; 18 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de promover la cultura y el talento artesanal local, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía a disfrutar de la Expo Artesanal de Invierno, este 22 y 23 de noviembre en la Plaza Escala Morelia.

Esta actividad, organizada por medio de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), es un espacio dedicado a la exposición y venta de artesanía local, en el que también habrá talleres y presentaciones artísticas para toda la familia,

La secretaria de Cultura del municipio, Fátima Chávez Alcaraz, informó que en esta edición participarán alrededor de 10 artesanas y artesanos provenientes tanto de las tenencias de Capula y San Nicolás Obispo como de Morelia, quienes exhibirán piezas tradicionales de alfarería, molcajetes de piedra volcánica y piezas talladas en cantera.

“Con la Expo Artesanal buscamos revalorar las tradiciones morelianas y michoacanas, además de incentivar el consumo local y generar un espacio de encuentro entre artesanas, artesanos y el público en general. Recordemos que la artesanía es identidad”, mencionó Chávez Alcaraz.

Como parte del compromiso por promover el talento local y fortalecer las tradiciones artesanales, este evento también contará con una presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, el 22 de noviembre a las 17:00 horas.

Además, se sumará un taller de minipintura con motivo del 25N (25 de noviembre, fecha de activismo contra la violencia a la mujer), programado para el 23 de noviembre, de 12:00 a 16:00 horas.

Cabe recordar que la Plaza Escala Morelia está ubicada en Periférico Paseo de la República #5030, Jardines del Rincón. SeCultura Morelia invita a las y los morelianos a sumarse y apoyar el trabajo artesanal, además de disfrutar una experiencia cultural en un ambiente familiar y festivo.