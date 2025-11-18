Salvador Escalante, Michoacán: La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza refrendó su compromiso con la transparencia y el respeto a la legalidad durante la reanudación de la Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 03, donde se aprobó por unanimidad el acuerdo IEM-SE-CJC-684/2025 emitido por el Instituto Electoral de Michoacán. Este resolutivo está relacionado con el autogobierno del pueblo de Opopeo y la asignación del presupuesto directo.

En el Ayuntamiento de Salvador Escalante —recordó la alcaldesa— se trabaja bajo la premisa de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, garantizando un gobierno responsable, cercano y respetuoso de los procesos que fortalecen la vida comunitaria.

Durante la sesión, la presidenta municipal destacó que cada decisión se toma con el firme propósito de “Escuchar, resolver y transformar” las necesidades de la ciudadanía, impulsando un ejercicio público que privilegia el diálogo y el bienestar colectivo.

Pérez Mendoza subrayó que el municipio seguirá avanzando con responsabilidad y respeto, siempre buscando el bienestar de todas y todos, y fortaleciendo la participación de las comunidades en la toma de decisiones.