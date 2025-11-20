Morelia, Michoacán; 20 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), como parte del gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, inauguró la exposición “Entre mundos y espejos”, de la artista plástica Rosenda Aguilar, un recorrido íntimo por los territorios de la memoria, la intuición y la autorreflexión.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, en representación del presidente Alfonso Martínez, encabezó el corte del listón y resaltó la importancia del arte y la cultura para la actual administración, como una herramienta para consolidar una cultura de paz y prevención.

“Siempre celebramos que se abran nuevos espacios para el arte, porque en estos espacios nos permitimos convivir, pero también nos permitimos reflexionar, construir y cuestionar. Y esa es la magia del arte, por la que nos llevan las y los artistas, personas que a través de su sensibilidad nos conducen al arte”, mencionó la titular de Cultura Municipal.

En la muestra resalta la formación de la artista con la guía de importantes figuras del arte moreliano y michoacano como Alfredo Zalce, Lorena D’Santiago, Mizraím Cárdenas, Pedro Ascencio y Pablo Rulfo, entre otros.

Integrada por obra reciente en litografía, técnicas mixtas, óleo y collage, “Entre mundos y espejos” revela el impulso originario que ha guiado a Aguilar desde su infancia: convertir en imagen la sobreabundancia perceptiva del mundo y canalizar, a través del acto creativo, las impresiones cotidianas que se transforman en una verdad emocional perdurable.

La exposición “Entre mundos y espejos” permanecerá hasta el próximo 18 de diciembre en el Conservatorio de las Rosas, que se ubica en la calle Santiago Tapia #334, en el Centro Histórico.