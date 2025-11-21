Morelia, Mich.- Viernes 21 de noviembre de 2025.- Fue identificado el joven que falleció tras el estallido de un polvorín en el negocio denominado “Fuegos Pirotécnicos Juárez”, ubicado en un paraje a espaldas del Cerro del Quinceo, en la zona norponiente de Morelia. El hecho también dejó un herido, hermano gemelo del hoy occiso, informaron autoridades policiales.

Los gemelos

El finado respondía al nombre de Alejandro J., de 21 años de edad, y su consanguíneo es César J. El lugar donde ocurrió la tragedia se localiza cerca de la colonia Los Llanos, así como del asentamiento Mirador Poniente y en las inmediaciones de la base de camiones Lucio Cabañas.

De acuerdo con las fuentes, la mañana de ayer jueves, Alejandro y César, junto con otros familiares y empleados, acudieron al mencionado sitio para comenzar su jornada laboral en el taller de pirotecnia.

La tragedia en el Polvorín 1

Trascendió que en el lugar había cuatro cuartos, de los cuales tres se utilizaban para la elaboración de fuegos pirotécnicos. Alejandro y César se dirigieron a uno de los almacenes de pólvora, marcado como Polvorín 1. Se supo que Alejandro entró a la bodega y César permaneció a algunos metros afuera, cuando en determinado momento ocurrió la explosión.

Según los datos obtenidos, César sufrió graves lesiones y quemaduras, por lo que fue subido rápidamente a un vehículo particular y trasladado de emergencia al Hospital Civil de Ciudad Salud. En tanto, Alejandro quedó destrozado por el estallido y sus restos estaban esparcidos en el área.

Columna de humo visible en la ciudad y movilización de corporaciones de auxilio

Alrededor de las 11:45 horas, desde diferentes puntos de la capital michoacana se observó una enorme columna de humo blanco; además, habitantes de varias colonias reportaron un estruendo que cimbró la tierra.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, patrulleros de distintas corporaciones, así como paramédicos y bomberos municipales y estatales, así como militares acudieron al sitio. Los vulcanos ingresaron al área del estallido y comenzaron labores de enfriamiento para evitar otra reacción.

Expertos en manejo de explosivos destruyen 8 kilos de pólvora

Asimismo, elementos de la Guardia Civil (GC), adscritos al Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, arribaron al lugar y se encargaron de asegurar y destruir 8 kilogramos de pólvora pirotécnica, con el fin de prevenir nuevas explosiones.

Interviene la FGE

Posteriormente, personal de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), inició las investigaciones correspondientes y, con apoyo de rescatistas, localizó partes corporales del difunto, las cuales fueron trasladadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde más tarde fueron reclamadas por sus familiares.