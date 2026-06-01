Morelia, Michoacán; 01 junio de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) dio a conocer al ganador de la convocatoria para la composición de la letra del Himno de la Policía Morelia; se trata de Luis Antonio Huante Raya, con su obra titulada “Policía Morelia te cuida”.

Esta convocatoria forma parte del gobierno que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con el objetivo de fortalecer la identidad institucional de la corporación, en el marco de los 10 años de la Policía Morelia, además de promover espacios de participación para las y los artistas locales.

Cabe resaltar que se recibieron un total de 71 propuestas, dos de ellas fuera del plazo establecido dentro de la convocatoria, por lo que el jurado analizó y evaluó 69 trabajos.

Se consideraron criterios de originalidad, contenido, pertinencia y apego a los principios de servicio, compromiso y cercanía con la población que caracterizan a la Policía Morelia.

“Reconozco el talento y la creatividad de quienes participaron en esta convocatoria. La composición ganadora, además de ser acreedora a un incentivo económico de 30 mil pesos, constituye una valiosa aportación a la historia de la corporación y contribuye al fortalecimiento de la cultura, la identidad y la expresión artística en nuestro municipio”, señaló la titular de SeCultura, Fátima Chávez Alcaraz,

El jurado estuvo integrado por especialistas en el ámbito artístico y cultural: Emilio Medina, José Netzahualcóyotl Pineda y Manuel Torres Cosío. Así como por los siguientes representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): el secretario José Pablo Alarcón; la directora de Ejecución de Sanciones Administrativas, María Guadalupe Martínez Huerta; la directora de Bienestar Policial, María de los Ángeles Fabela Gaona; y la directora de Atención Integral a Víctimas, Jessica Gutiérrez.

Como siguiente etapa del proyecto, durante los meses de junio y julio se desarrollará la composición musical del Himno de la Policía Morelia, mientras que su presentación pública está prevista para el mes de septiembre.

La Secretaría de Cultura de Morelia reafirma así su impulso a la participación ciudadana, la creación artística y el fortalecimiento de los símbolos que contribuyen a la construcción de la mejor ciudad para vivir.