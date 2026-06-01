Morelia, Michoacán, 1 de junio de 2026.- El programa Sueño Michoacano recibió 124 proyectos productivos provenientes de 41 municipios de la entidad, lo que refleja el interés de las personas migrantes en retorno y sus familias por emprender y fortalecer actividades económicas en sus comunidades de origen, informó la Secretaría del Migrante (Semigrante).

De acuerdo con el último reporte, se registraron 65 proyectos en la modalidad individual y 59 en la modalidad familiar, propuestas orientadas a generar autoempleo, impulsar pequeños negocios y contribuir al desarrollo económico local en distintas regiones del estado.

El titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que la amplia participación registrada confirma la confianza de las y los michoacanos en este programa. “Sueño Michoacano representa una oportunidad para que las personas migrantes en retorno y sus familias conviertan sus ideas en proyectos productivos que les permitan mejorar su calidad de vida y seguir construyendo su futuro en Michoacán”, señaló el funcionario.

Entre los municipios participantes se encuentran Morelia, Hidalgo, Irimbo, Arteaga, Apatzingán, Gabriel Zamora, Queréndaro, Aguililla, Nocupétaro, Uruapan y Tacámbaro, entre otros, lo que demuestra el alcance estatal de esta estrategia impulsada por el Gobierno de Michoacán para promover la inclusión económica de la población migrante.

Finalmente, Semigrante recordó que continúa el proceso de revisión y evaluación de las propuestas, conforme a las reglas de operación del programa. Los resultados de la convocatoria se darán a conocer a finales de julio, por lo que se invita a las y los participantes a mantenerse atentos a los canales oficiales. Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, reafirma su compromiso de generar oportunidades para las personas migrantes en retorno y sus familias.