Lázaro Cárdenas, Michoacán, 1 de junio de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día de la Marina Nacional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó junto a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la ceremonia oficial para honrar a quienes conforman esta institución que ha sido clave en la estrategia de seguridad implementada en Michoacán.

Durante el encuentro desarrollado en el Puerto de Lázaro Cárdenas, el mandatario estatal expresó el gran honor que representa para el estado recibir a la titular del Ejecutivo federal en una fecha de tanta relevancia para la soberanía del país.

“Este rincón estratégico no solo es el motor del desarrollo nacional, sino el escenario perfecto para reconocer la entrega de las mujeres y hombres que, con honor, disciplina y profundo amor por su patria, custodian nuestros mares y sirven a México todos los días”, señaló Ramírez Bedolla.

El gobernador enfatizó que el Puerto de Lázaro Cárdenas reafirma su posición como un pilar fundamental para el comercio internacional y el crecimiento económico de la nación, consolidando la estrecha coordinación entre el Gobierno de Michoacán y la Federación.

Reiteró el orgullo del pueblo michoacano al albergar este emotivo homenaje, destacando el compromiso y valor de la Marina Armada de México en la protección de nuestras costas y el bienestar de la población.