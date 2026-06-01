Morelia, Michoacán, 1 de junio de 2026.- Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, la Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), desplegó acciones de fomento sanitario y verificación en puntos de alta afluencia, como plazas comerciales y el Aeropuerto Internacional de Morelia.

La Coepris, encabezada por Juan Manuel Moreno Magaña, priorizó el combate a la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, cuya comercialización está prohibida. Llamó a evitar su compra, ya que contienen metales pesados, glicerina y plaguicidas.

Más allá de la vigilancia, la Coepris busca impulsar un cambio cultural profundo en la sociedad. La institución detalló que el tabaquismo y el uso de dispositivos electrónicos para fumar o vapear se relacionan con factores emocionales que deben atenderse, además de que estos, en muchas ocasiones, son la puerta de entrada a otras sustancias.

Durante los recorridos en espacios como Plaza U, personal de la Coepris explicó a las y los locatarios y trabajadores que estos dispositivos no son juguetes; detrás de sus diseños llamativos y aromas atractivos, ocultan sustancias nocivas que comprometen el bienestar físico y emocional de los usuarios.

Asimismo, la Coepris invitó a quienes luchan contra esta adicción a acercarse a los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) a fin de no enfrentar el proceso solos. Los centros se ubican en Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y Huetamo, y brindan orientación y tratamiento integral gratuito.