Morelia, Michoacán, 8 de febrero de 2026.- La K’uínchekua 2026 está por regresar a las Yácatas, la zona arqueológica de Tzintzuntzan, para celebrar la herencia cultural que mantienen viva las y los portadores de las tradiciones de Michoacán; por ello, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, profesionalizó la atención al cliente y fortaleció la infraestructura para recibir a turistas y visitantes, impulsando así una mayor derrama económica en el Pueblo Mágico.

La Sectur el año pasado impartió capacitaciones en las que participaron más de 100 personas dedicadas al sector turístico, a quienes se brindaron herramientas en temas como cobro digital, atención al cliente y manejo higiénico de alimentos, con la finalidad de ofrecer mejores servicios a los turistas y visitantes a lo largo del año.

Además, entre las acciones implementadas en infraestructura, destaca la instalación de un cajero automático en Tzintzuntzan, resultado de las gestiones conjuntas de las secretarías de Turismo y de Finanzas del estado. Esta medida genera beneficios directos para cocineras y cocineros tradicionales, artesanas y artesanos, así como para el comercio local.

Esta opción permite que las y los visitantes retiren efectivo para adquirir productos locales, lo que incentiva el consumo en el municipio y evita traslados a otros puntos del territorio michoacano ante la falta de este servicio.

Con estas acciones, y con el reforzamiento de las capacitaciones previo a la realización de la K’uínchekua 2026, la Sectur Michoacán mantendrá un trabajo constante de mejora del sector turístico, en beneficio directo a la región.