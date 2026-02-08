Morelia, Mich.- Domingo 08 de febrero de 2026.- Un hombre completamente calcinado fue hallado en un terreno baldío de la colonia Ampliación La Soledad, en la zona norte de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El cuerpo yacía entre la maleza, cerca de las calles Zamora y Municipio de Apatzingán, en los límites con la colonia Presa de Los Reyes . El hallazgo fue reportado por vecinos durante la mañana de este domingo. Inmediatamente, acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo.

Trascendió que la víctima estaba totalmente carbonizada y se le apreció el rostro tapado con un trapo. En el lugar fue encontrado un carrito de supermercado, lo que hace suponer que los homicidas lo habrían utilizado para trasladarlo hasta el sitio y luego prenderle fuego.

Los oficiales delimitaron el perímetro y dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE). La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargó de realizar las averiguaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para los correspondientes estudios de genética.