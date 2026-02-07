Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 2026.- El titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), Roberto Monroy García, presentó ante la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (Ahmemac) el trabajo de promoción, desarrollo, congresos, conectividad aérea y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que se desarrolla de manera coordinada con la Federación.

Infraestructura turística, campañas promocionales estatales, nacionales e internacionales como “Michoacan@s x Michoacán”, “Michoacán se vive” y “Michoacán el alma de México”, conectividad aérea y acciones que impulsan la atracción de turistas que se traducen en derrama económica con ocupación hotelera, fueron parte de los puntos tratados durante el encuentro.

“Acordamos seguir sumando esfuerzos para el beneficio del sector en el estado. Con el apoyo de la Sectur federal tendremos presencia en Estados Unidos, Canadá, Colombia, China y Brasil, para fortalecernos como un destino importante para ellos. Además estaremos en distintas ferias internacionales para hacer negocios”, señaló el funcionario estatal.

Graciela Patiño Peña, presidenta de la Ahmemac, reconoció el interés del estado y la Federación por hacer que el Plan Michoacán sea efectivo y permanente, lo cual se ha traducido en las cinco visitas que Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur federal, ha realizado a la entidad, tomando en cuenta las propuestas realizadas por el sector y trayendo avances y acciones concretas.

El titular de la política turística estatal agregó los eventos deportivos que se desarrollarán en distintos municipios de la entidad, así como la estrecha colaboración que se tendrá con la Ahmemac, touroperadores y agencias de viajes por la próxima edición de la K’uínchekua, evento que se desarrollará en el mes de marzo. Asimismo, se dará seguimiento al turismo comunitario y a la próxima visita de la Guía Michelin. Finalmente, explicó que la campaña internacional “Michoacán el alma de México” será presentada próximamente a nivel nacional.