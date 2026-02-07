Morelia, Michoacán.— El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, señaló que las recientes declaraciones del diputado Carlos Bautista Tafolla confirman que La Sombreriza Michoacana no es un proyecto político con definición ideológica, sino una mezcla desordenada de perfiles, sin claridad de rumbo ni compromiso programático con el pueblo.

Bautista Tafolla afirmó que La Sombreriza “no es un proyecto cerrado ni excluyente” y que está abierta a recibir perfiles provenientes del PRI, PAN, PRD u otros partidos, siempre que coincidan con los principios del movimiento y cuenten con respaldo ciudadano. Incluso sostuvo que “si llega un priísta, un panista o un perredista, las puertas están abiertas para todos”.

Para Mora, este planteamiento deja en evidencia una contradicción de fondo. “Cuando todo cabe, cuando cualquier trayectoria es válida y cualquier pasado es negociable, lo que no existe es un proyecto. No es apertura política, es indefinición y eso se convierte en una agencia de colocaciones solo para obtener votos”, sostuvo.

El dirigente morenista advirtió que no basta con invocar al “respaldo ciudadano” como filtro discursivo, cuando al mismo tiempo se reconoce que no hay estructura, reglas claras ni una propuesta programática que ordene esa supuesta apertura. “Decir que no importan las militancias, pero que sí habrá ‘revisión’ para dirigir, revela una lógica improvisada: puertas abiertas para entrar, pero criterios difusos para decidir”, señaló.

Bautista Tafolla también contrastó a La Sombreriza con asociaciones y reuniones de actores políticos tradicionales, al afirmar que su enfoque no está en “la clase política organizada”, sino en la ciudadanía, y que su modelo no convoca a personas que buscan beneficios materiales. Sin embargo, Mora subrayó que descalificar a otros espacios no sustituye la falta de un proyecto coherente.

“Criticar las prácticas tradicionales no convierte automáticamente a un movimiento en algo distinto. Lo que marca la diferencia es la claridad política, la congruencia y el compromiso con una transformación real, no la suma indiscriminada de perfiles bajo una nueva etiqueta”, afirmó.

Finalmente, el dirigente estatal de Morena recordó que en Michoacán la ciudadanía ya aprendió a distinguir entre los proyectos que nacen del pueblo y los intentos por reciclar actores y trayectorias sin asumir responsabilidades políticas claras. “Cambiar el nombre, ponerse un sombrero o disfrazar el discurso no cambia el fondo. Y el fondo, hoy por hoy, es confusión”, concluyó.