Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano González, celebra la aprobación de la reforma que reconoce la salud menstrual como un derecho y garantiza mejores condiciones para niñas, adolescentes y personas menstruantes dentro del sistema educativo. Esta iniciativa fue trabajada de manera conjunta entre la secretaría y la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado.

La propuesta establece que las estudiantes podrán justificar sus faltas cuando enfrenten condiciones menstruales incapacitantes, sin que ello afecte su desempeño académico ni genere sanciones disciplinarias, siempre que exista un diagnóstico médico emitido por personal de salud de instituciones públicas o privadas. Además, contempla la posibilidad de reprogramar evaluaciones o actividades escolares cuando coincidan con estas ausencias.

La iniciativa busca garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, reconociendo que la salud menstrual impacta directamente en el bienestar, la permanencia escolar y el desarrollo integral de niñas, adolescentes y personas menstruantes.

Asimismo, las reformas impulsan acciones para fortalecer la educación menstrual digna y accesible en las escuelas públicas del estado, mediante materiales informativos sobre derechos sexuales y reproductivos, así como programas permanentes enfocados en gestión menstrual, especialmente dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Con estas acciones, Michoacán continúa avanzando en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género que colocan al centro la dignidad, la salud y el derecho de las mujeres y personas menstruantes a desarrollarse plenamente, libres de desigualdad y discriminación.