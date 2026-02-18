Senguio, Mich.- Miércoles 18 de febrero de 2026.- Fueron identificados los dos hombres hallados asesinados con disparos de escopeta en un terreno baldío ubicado en el municipio de Senguio, informaron autoridades policiales.

Los ahora occisos respondían a los nombres de Ezequiel y Salomón, de 21 y 38 años de edad, respectivamente, quienes presentaban múltiples heridas. Los cadáveres fueron encontrados en un predio rústico de la comunidad de Rosa Azul.

Vecinos de la zona realizaron el macabro descubrimiento y avisaron a los patrulleros locales, quienes acudieron al sitio, lo acordonaron y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales y peritos criminalistas, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Más tarde, los interfectos fueron reconocidos por sus familiares, quienes iniciaron los trámites para otorgarles sepultura. La Fiscalía continúa con las investigaciones del caso con el objetivo de esclarecerlo.