Morelia, Mich.- 13 de noviembre de 2025.- En un encuentro con sectores políticos y empresariales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia avanza con amplia participación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

El mandatario abrió su mensaje agradeciendo a la titular del Ejecutivo Federal: “Primero agradecerle a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia”.

Ramírez Bedolla informó que durante la reunión realizada este día estuvieron presentes representantes de la iniciativa privada y diversos liderazgos municipales. “Estuvo aquí el sector empresarial, el presidente municipal, empresarios, y también representantes de los presidentes municipales del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del Partido Verde, del Movimiento Ciudadano; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, la presidenta del Congreso”, detalló.

El gobernador señaló que el encuentro fue abierto y participativo: “Hubo reuniones abiertas, prácticamente todos participaron”. Además, indicó que las autoridades federales expusieron los alcances operativos del plan: “Se dio toda la información de lo que consiste el plan por parte del General Treviño y del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”.

Respecto a las demandas planteadas por las y los alcaldes, Ramírez Bedolla resumió: “Piden coordinación y mucho apoyo. Esto va a ayudar muchísimo”.

Durante la atención a medios, el gobernador fue cuestionado sobre una supuesta renuncia del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, Ramírez Bedolla respondió con firmeza: “No, yo creo que no. En este momento lo importante son estas reuniones”.