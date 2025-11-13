Morelia, Mich.- Jueves 13 de noviembre de 2025.- Un camión revolvedor de cemento y un automóvil compacto protagonizaron un choque sobre los carriles centrales del Libramiento Suroriente de Morelia, percance que únicamente dejó daños materiales, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

El accidente se registró durante la tarde de este jueves en el sentido de la colonia Las Américas hacia el Distribuidor Vial de la Salida a Mil Cumbres, justo en los límites de los asentamientos Américas Britania y Jardines del Rincón.

La situación fue reportada al número de emergencias, tras lo cual arribaron patrulleros municipales, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, ambos vehículos fueron retirados del camino.