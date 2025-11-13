Morelia, Michoacán, a 13 de Noviembre de 2025.- Con el compromiso permanente de conservar en óptimas condiciones los espacios públicos del Centro Histórico, la Gerencia del Centro Histórico, encabezada por su titular Gaspar Hernández Razo, llevó a cabo trabajos de mantenimiento integral en el Jardín de los Héroes de 1847.

Como parte de estas acciones, se realizaron labores específicas de pintura de los transformadores de luz, atención y limpieza de la nomenclatura del lugar, así como el retiro de grafitis en macetones y bancas, logrando así recuperar la imagen urbana de este importante punto de encuentro para las y los morelianos.

Asimismo, se efectuaron tareas de limpieza general, mantenimiento a las áreas verdes, y rehabilitación del mobiliario urbano, reafirmando el compromiso de esta administración con el embellecimiento y preservación del patrimonio histórico de la ciudad.

El titular de la Gerencia del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, destacó que su dependencia se mantiene en constante supervisión de las plazas, jardines y espacios emblemáticos del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de atender oportunamente los desperfectos o reportes que se presenten.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento urbano impulsado por el Gobierno de Morelia, que busca garantizar espacios dignos, limpios y seguros para habitantes y visitantes del Centro Histórico.