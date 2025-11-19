Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Nacional de la Conservación, la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma) convoca al Quinto Foro de Capacitación Ambiental Empresarial, que se desarrollará el 27 y 28 de noviembre en el Colegio de Morelia, en la capital michoacana.

En conferencia de prensa, el secretario Alejandro Méndez López detalló que el objetivo de este foro es crear un espacio de vinculación y capacitación en materia de servicios, trámites, autorizaciones y certificaciones ambientales, en los tres niveles de gobierno y a nivel internacional, para el fortalecimiento de capacidades de los diferentes sectores productivos del estado; así como para la promoción de procesos limpios y eficientes.

Indicó que en este evento se tendrán tres paneles, 36 conferencias y talleres con especialistas en distintos temas ambientales tales como la acreditación y certificaciones que permitan posicionar a las empresas a nivel nacional e internacional con mejores estándares de calidad, y habrá stands de exposición para el acercamiento de servicios y trámites ambientales.

En esta edición se espera superar la asistencia de ediciones anteriores que ha sido entre 500 y 800 personas; por lo que los interesados en participar podrán registrarse en el siguiente enlace: https://forms.gle/CppfF7t8rnZKGyHy8

En la conferencia de prensa acompañaron al secretario, el director de la Profepa en Michoacán, Guillermo Naranjo García; la secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia, Ireri Rivera García; la directora de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Ana Lucía Pichardo, y el presidente de Canacintra Morelia, Aramis Sosa Cedeño.