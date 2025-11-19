Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2025.- La instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es atender las necesidades y dar apoyo al campo, por ello, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm) en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado (Sader), llevó a cabo la entrega de semillas de avena en la localidad de San José Itzícuaro.

“Con esta gestión se reitera una vez más el compromiso y apoyo a las y los productores agrícolas de Morelia, para seguir impulsando la actividad productiva de las familias de la zona rural y así Morelia brille más”, destacó Roberto Carlos López García, titular de la Saderm.

A través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Saderm, más de 20 productores agrícolas se beneficiaron al recibir 214 sacos de semilla certificada de avena de la variedad Chihuahua, en presentación de 25 kilos cada uno y que serán distribuidos en 53.5 hectáreas de diversas regiones del municipio de Morelia.

Cabe destacar que el gobierno de Alfonso Martínez mantiene el apoyo al campo moreliano, puesto que esta actividad productiva representa el sustento para miles de familias y permite poner alimentos de calidad sobre las mesas del municipio.