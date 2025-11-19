Cuitzeo, Mich.- Miércoles 19 de noviembre de 2025.- Un transeúnte murió tras ser atropellado por un vehículo de características desconocidas en la cabecera municipal de Cuitzeo, informaron autoridades policiales y de rescate.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, en la intersección de las calles Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, y fueron unas personas las que reportaron la situación al número de emergencias 911.

Al sitio arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo y delimitaron el perímetro. Trascendió que el finado no está identificado, tenía aproximadamente 55 años de edad, era moreno y con barba; vestía camisa y chamarra de color negro, pants azul con franja blanca y tenis negros.

Los oficiales delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.