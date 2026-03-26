Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) informa que este jueves 26 y viernes 27 de marzo serán los últimos días de operación de los puntos de fomento al consumo de pescados y mariscos con motivo de la temporada de Cuaresma en la capital michoacana.

El director general de la dependencia, Ramón Hernández Orozco, señaló que durante estos días la población podrá adquirir productos frescos y de gran calidad, directamente de productoras y productores estatales. Los puntos se encuentran en las Oficinas Centrales de Compesca, ubicadas en Haendel 55, colonia La Loma; en Manantiales, Bosque Cuauhtémoc, Registro Público de la Propiedad, y el Congreso del Estado, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Asimismo, destacó que fuera de la temporada de Cuaresma, las y los ciudadanos pueden continuar adquiriendo estos productos en el punto de venta permanente ubicado en las oficinas centrales de Compesca.

El titular de la dependencia invitó a la población a visitar las granjas acuícolas del estado, donde podrán vivir la experiencia “del estanque a su platillo”, con productos deliciosos provenientes de unidades certificadas en sanidad e inocuidad.

La Compesca refrenda su compromiso de fomentar el consumo de pescados y mariscos, destacando sus beneficios nutricionales para la salud de las familias, así como el impulso a las y los productores acuícolas michoacanos de tilapia, trucha, bagre y pesca ribereña.