Apatzingán, Mich.- 28 de junio de 2026.- Grupos antagónicos de delincuentes sostuvieron un enfrentamiento armado, la noche de este domingo, el cual se extendió en distintas comunidades de este municipio de Apatzingán, sin que hasta el momento se tenga reporte de fallecidos, ni lesionados.

Primeramente, a través de redes sociales pobladores de la comunidad de Loma de Los Hoyos, reportaron fuertes detonaciones de armas largas y estallidos aparentemente provocados por artefactos explosivos improvisados.

De igual forma se tuvieron reportes similares de las localidades de Puerta de Alambre, El Alcalde y Presa del Rosario, por lo que de inmediato se movilizaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil a la zona de conflicto.

De acuerdo con fuentes castrenses se presume que al percatarse de la cercanía de las autoridades los delincuentes optaron por huir, sin que e una primera instancia fueran localizadas víctimas.

En la región se reforzó la presencia de soldados y policías, en busca de capturar a generadores de violencia, así como para evitar otros hechos de violencia.

AGENCIA RED 113