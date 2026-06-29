Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- La cantante española Natalia Jiménez fue la encargada de cerrar con broche de oro los conciertos del Jalo Futbolero, organizados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo (Sectur). Con una presentación impecable, la artista transformó el Palacio del Arte en un vibrante escenario lleno de emociones, nostalgia y una majestuosa calidad vocal.

En un recinto completamente lleno, la intérprete conquistó a miles de asistentes con su potente voz y un repertorio que reunió éxitos de su carrera, homenajes a grandes exponentes de la música en español y canciones que el público coreó de principio a fin.

Durante su primera presentación como solista en Michoacán, como parte de su gira internacional “La Jiménez 2026”, la artista interpretó temas emblemáticos como “Creo en mí”, “Quédate con ella”, “Me muero”, “Algo más”, “Que te quería” y “El sol no regresa”, despertando la nostalgia de quienes siguieron su trayectoria como vocalista de La Quinta Estación.

La cantante también rindió homenaje a grandes figuras de la música mexicana y latinoamericana como José José, Juan Gabriel, Pedro Infante, Consuelito Velázquez y José Alfredo Jiménez, con interpretaciones de “El Triste”, “Si no te hubieras ido”, “Cien años”, “Sabor a mí”, “Bésame mucho”, “Piel canela”, “El Rey”, “Se me olvidó otra vez” y “Caray”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el tributo dedicado a Rocío Dúrcal, al interpretar “Me gustas mucho”, “La gata bajo la lluvia”, “Ya lo sé que tú te vas” y “Costumbres”, canciones que fueron acompañadas por miles de voces en un ambiente de celebración.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur, destacó que con esta presentación Natalia Jiménez consolidó al Jalo Futbolero como una gran celebración, tanto para las y los michoacanos como para los turistas que disfrutaron de esta experiencia musical en el estado.

Además, la noche contó con el debut en Michoacán del cantante chileno Nico Ruiz, quien se encargó de abrir el espectáculo cobijado por el gran número de seguidores que ha sumado tras su destacada participación en La Voz Chile.