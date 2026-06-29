Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Los conflictos relacionados con animales de compañía han comenzado a formar parte de los asuntos que llegan a los tribunales familiares, reflejando cambios sociales que exigen nuevas formas de entender y aplicar el derecho. Este fue uno de los temas abordados por el juez del Juzgado Primero Oral Familiar de Morelia, Alejandro Rafael Vargas Nieto, durante la nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo, programa producido por el Poder Judicial de Michoacán en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SM+).

En la conversación, el juzgador explicó que los seres sintientes son aquellos que poseen la capacidad de experimentar estados de conciencia, emociones y sensaciones como dolor, bienestar, miedo o alegría. Señaló que diversos estudios científicos, entre ellos la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, han aportado elementos que respaldan el reconocimiento de estas capacidades en distintas especies animales.

Precisó que este reconocimiento ha impulsado cambios en la forma de abordar jurídicamente situaciones relacionadas con el maltrato animal, el abandono, el tráfico de especies y otros actos que afectan su bienestar. No obstante, aclaró que reconocer a los animales como seres sintientes no significa equiparar sus derechos con los de las personas, sino asumir la obligación ética y jurídica de brindarles protección acorde con su naturaleza.

Durante el programa, Vargas Nieto destacó que la creciente integración de los animales de compañía en la dinámica familiar ha generado nuevos desafíos para los órganos jurisdiccionales. En este contexto, compartió un asunto derivado de un proceso de divorcio en el que una de las partes solicitó convivencias con la mascota que permaneció en el domicilio familiar tras la separación.

Explicó que, al analizar el caso, fue necesario considerar no solo aspectos relacionados con la propiedad del animal, sino también los vínculos afectivos construidos con él y las condiciones que garantizaran su bienestar. “Las mascotas no pueden ser tratadas únicamente como objetos”, señaló al referirse a la necesidad de atender este tipo de controversias desde una perspectiva que reconozca su condición de seres sintientes.

El juez también destacó que actualmente no existen órganos jurisdiccionales especializados exclusivamente en asuntos relacionados con animales, por lo que corresponde a distintas materias atender los casos de acuerdo con su naturaleza. Así, algunos conflictos pueden resolverse en el ámbito familiar, mientras que otros podrían corresponder a instancias penales o administrativas.

Como parte de la entrevista, resaltó algunas acciones impulsadas por el Poder Judicial de Michoacán para favorecer una justicia más accesible e incluyente, entre ellas la posibilidad de que las personas ingresen a las instalaciones acompañadas de animales de servicio y/o apoyo emocional cuando así lo requieran, eliminando barreras que puedan dificultar su acceso a los servicios judiciales.

Finalmente, Vargas Nieto subrayó que el reconocimiento de los seres sintientes representa un desafío que va más allá de las normas jurídicas, pues refleja la evolución de los valores sociales y la manera en que las instituciones responden a nuevas realidades. Añadió que, al no poder expresar por sí mismos sus necesidades o condiciones, corresponde a la sociedad y a las instituciones generar mecanismos que contribuyan a su protección y bienestar.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un espacio con el que se busca acerca a la ciudadanía temas de interés relacionados con la impartición de justicia. El programa puede consultarse a través de SM+ y de las plataformas digitales del Poder Judicial de Michoacán https://youtu.be/F-KNAkHSjm0