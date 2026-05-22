Morelia, Michoacán, a 22 de mayo de 2026.- El DIF Morelia realizó este jueves la conferencia “Jordy: una historia de amor sin romantizar”, dirigida a familias con integrantes autistas, como parte de las acciones impulsadas por la presidenta honoraria Paola Delgadillo Hernández para fortalecer la sensibilización, comprensión y visibilización de la comunidad autista en Morelia.

La charla fue impartida por Jordy Orozco y Ana Orozco, quienes visitaron Morelia desde Los Ángeles para compartir experiencias relacionadas con el diagnóstico, la vida cotidiana, la autonomía y el acompañamiento familiar, así como los retos que enfrentan muchas personas autistas en distintos espacios sociales.

Durante el encuentro se reflexionó sobre la importancia de construir entornos donde las personas autistas puedan participar sin tener que ocultar o modificar conductas asociadas a su neurodivergencia, promoviendo mayor comprensión sobre temas como sensibilidad sensorial, comunicación social y necesidad de rutinas.

“Muchas familias viven durante años procesos de desinformación, aislamiento o falta de acompañamiento. Hablar de autismo desde la empatía y la escucha también ayuda a construir comunidades más respetuosas y accesibles para todas las personas”, destacó la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández.

Como parte de las acciones impulsadas por el DIF Morelia para fortalecer la visibilización y participación de la comunidad autista, continúa activo el censo de personas autistas en el municipio, herramienta que permitirá generar información útil para el desarrollo de políticas públicas, servicios y estrategias de accesibilidad.

Con esta iniciativa, Morelia se convirtió en el segundo municipio del país en impulsar un ejercicio de este tipo, orientado a conocer mejor las necesidades de la comunidad autista y contribuir al diseño de acciones más incluyentes y accesibles.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado acciones orientadas a fortalecer la inclusión, accesibilidad y participación social de grupos históricamente invisibilizados, mediante programas y estrategias con enfoque de derechos humanos.

Con acciones orientadas a la sensibilización, accesibilidad y participación comunitaria, el DIF Morelia continúa promoviendo una ciudad más empática, incluyente y respetuosa de la diversidad humana. Las personas interesadas en participar en el censo pueden realizar su registro en censo.impulzo.mx o solicitar más información al teléfono 443 627 2778.