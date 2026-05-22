Morelia, Michoacán; 22 de mayo de 2026.- El Gobierno de Morelia invita a turistas y visitantes a disfrutar de una experiencia única que fusiona música, historia y tecnología en uno de los escenarios más emblemáticos, la Catedral de Morelia.

Este próximo 23 de mayo a partir de la 19:30 horas, se llevará a cabo “Ritmos de Catedral”, un espectáculo especial presentado por Green House, que transformará el recinto histórico en un espacio lleno de energía, luz y ritmo, como antesala al tradicional encendido de luces de catedral.

El evento busca ofrecer una propuesta distinta e innovadora que enriquezca la experiencia turística, combinando la grandeza arquitectónica de la Catedral con una atmósfera musical contemporánea que sorprenderá a asistentes locales y visitantes.

Este evento forma parte de la estrategia del gobierno municipal para fortalecer el turismo y generar actividades que posicionen a la ciudad como un destino dinámico, moderno y lleno de vida, sin perder su esencia histórica y arquitectónica.

Se invita a familias, jóvenes y visitantes a ser parte de esta experiencia musical en el corazón de la ciudad y disfrutar del espectáculo de luces de catedral que como cada sábado reúne a miles de personas.