Morelia, Mich.- Martes 11 de noviembre de 2025.- Una camioneta blanca volcó sobre el Periférico Paseo de la República, en la zona oriente de Morelia, justo donde se realiza la construcción del Distribuidor Vial Eréndira, indicaron autoridades policiales.

El percance ocurrió durante la tarde de este martes, en el sentido de la salida a Charo hacia la salida a Salamanca, a la altura de la Central de Abastos. Varias personas reportaron la situación al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y paramédicos; afortunadamente no hubo lesionados ni fallecidos, sólo afectaciones materiales. Los oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje respectivo y la unidad siniestrada fue retirada por un grúa.