Morelia, Michoacán; 11 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha el programa de capacitaciones en Primeros Auxilios, a través de la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), el cual será impartido por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos junto con la Clínica Municipal Poniente, y está dirigido a los operadores del transporte público de la ciudad. Las sesiones se desarrollarán en las instalaciones del Colegio de Morelia.

Un total de 350 operadores afiliados a la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) participaran en los cursos, cuyo propósito es fortalecer sus habilidades y conocimientos para actuar de manera rápida y efectiva ante cualquier situación de emergencia, contribuyendo así a proteger la integridad de los pasajeros y de la ciudadanía en general.

Guadalupe Herrera Calderón, titular de la SEFECO, expresó su agradecimiento a los participantes, así como al presidente de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua, por su compromiso y apoyo para impulsar este tipo de actividades, orientadas a mejorar la calidad y seguridad del servicio de transporte público en Morelia.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por promover una movilidad más segura dentro de la ciudad, confiable y responsable, fomentando además una cultura de prevención y atención oportuna frente a posibles riesgos.