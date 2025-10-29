Morelia, Mich.- Martes 28 de octubre de 2025.- Cuatro personas resultaron levemente lesionadas durante una riña ocurrida en el festejo callejero en honor a San Judas Tadeo, santo venerado en la colonia Ventura Puente, al sur de Morelia, informaron autoridades policiales.

El incidente se registró la noche de este martes en la esquina de las calles García Obeso y Lago de Pátzcuaro, a espaldas del Mercado del Auditorio Municipal.

Según las fuentes, dichas vialidades fueron cerradas al paso vehicular para la realización de la festividad. En determinado momento, llegó una camioneta cuyos ocupantes intentaron pasar; tras una discusión, comenzó el pleito.

Los sujetos del automotor avanzaron por la fuerza y, en la acción, algunas personas que se encontraban bloqueando el paso se subieron al vehículo y luego cayeron, sufriendo contusiones leves.

La situación fue reportada al número de emergencias. Posteriormente arribaron patrulleros municipales, quienes restablecieron el orden y, junto con paramédicos de Rescate, atendieron a los lesionados, entre ellos tres mujeres. Ninguno requirió traslado hospitalario. La festividad continuó, y los agentes permanecieron atentos para garantizar la seguridad de los asistentes.