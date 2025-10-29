Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2025.– Con su característica cantera rosa, su imponente arquitectura virreinal y una atmósfera llena de misticismo, Morelia se consolida como la ciudad más “instagrameable” de México durante esta celebración del Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas del país.

Así lo señaló la secretaria de Turismo de Morelia, Thelma Aquique Arrieta, ante los videos y fotografías que ya llenan las redes con las decoraciones de temporada preparadas por el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante estas fechas, el Gobierno de Morelia ha convertido a la ciudad en un lienzo visual que combina el respeto por la memoria de los seres queridos con una explosión de color, arte y flores de cempasúchil.

Cada rincón invita a capturar una historia, desde los altares monumentales en plazas públicas hasta los túneles de flores que iluminan el Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los visitantes y creadores de contenido han encontrado en Morelia el escenario perfecto para compartir fotografías y videos únicos. Entre los lugares más populares para redes sociales destacan el Palacio Municipal, la Plaza de Armas, los andadores Hidalgo y Nigromante, el Callejón del Romance, la Calzada Fray Antonio de San Miguel y el Acueducto.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que, además de estas ambientaciones, en Morelia se ofrecen actividades culturales, recorridos nocturnos y espectáculos visuales que se han convertido en tendencia en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, posicionando a Morelia como un destino que une tradición y modernidad.

“Queremos que el visitante viva el Día de Muertos no solo como espectador, sino como parte de una experiencia que conecta el alma, la historia y la belleza visual de nuestra ciudad, y en donde ha tenido un gran éxito el montaje del Palacio de Catrinas en Palacio Municipal”, destacó Aquique Arrieta.

Con una agenda cultural vibrante, rincones llenos de vida y un ambiente fotogénico en cada esquina, Morelia invita a todos a celebrar la vida y la memoria, compartiendo sus momentos más especiales en las redes sociales de Turismo Morelia MX.