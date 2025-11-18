Morelia, Mich.- Martes 18 de noviembre de 2025.- Un incendio de pastizal se registró en un predio ubicado a espaldas de un corralón, y a la orilla de la Antigua Carretera a Pátzcuaro, cerca del Periférico Paseo de la República, en la zona poniente de Morelia.

Lo anterior sucedió durante la tarde de este martes, en las inmediaciones del Club Crunvaq y a un costado de las Canchas de la Liga Municipal. Al sitio acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes combatieron la quemazón, la controlaron y sofocaron.

Se supo que la lumbre alcanzó a un vehículochatarra. Afortunadamente el siniestro no dejó lesionados. En las labores de ayuda también participaron patrulleros.