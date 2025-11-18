Morelia, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.- En más de 300 planteles educativos de bachillerato y universidad se impulsarán más de 500 actividades por la paz y contra las adicciones, como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem).

La planeación de estas acciones fue reforzada tras una reunión de trabajo entre la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, y el titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, quienes acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar que las y los jóvenes michoacanos participen activamente en espacios formativos que promuevan la construcción de paz.

La titular del Iemsysem destacó que este esfuerzo conjunto permitirá acercar herramientas reales de prevención y diálogo a las juventudes michoacanas. “Estamos sumando capacidades con el Imjuve para que nuestras y nuestros estudiantes cuenten con entornos educativos donde puedan expresarse, organizarse y construir comunidad. Nuestro compromiso es ofrecerles alternativas que fortalezcan su bienestar y su proyecto de vida”, señaló.

En coordinación con el Imjuve, los subsistemas de media superior, institutos tecnológicos y universidades públicas desarrollarán durante los próximos días actividades enfocadas en diálogos, tequios, expresiones artísticas y culturales, con el objetivo de generar comunidades educativas más seguras, participativas y libres de adicciones, impactando a miles de estudiantes en toda la entidad.