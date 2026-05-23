Morelia, Mich.- Sábado 23 de mayo de 2026.- Un incendio de domicilio se registró la mañana de este sábado en la colonia Hidalgo Tres Puentes, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales indicaron que sólo hubo daños materiales.

El referido hogar se localiza sobre la calle José María Izazaga. La quemazón fue detectada por algunos vecinos, quienes solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

Trascendió que en el patio del inmueble había basura acumulada, la cual ardió de inmediato. Al lugar acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes combatieron la lumbre hasta sofocarla.

El daño a la citada propiedad fue parcial y afortunadamente no hubo personas lesionadas. Las autoridades recomiendan no dejar aparatos eléctricos conectados sin supervisión y tampoco veladoras encendidas; además, revisar periódicamente las instalaciones de luz y gas para prevenir este tipo de incidentes.

Red 113