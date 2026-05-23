Cotija, Michoacán, 23 de mayo de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, liberó un bloqueo carretero en las inmediaciones de la localidad de San Francisco, municipio de Cotija, con lo cual fue restablecida la circulación vehicular en la zona.

En el sitio fueron retirados cuatro camiones tipo torton que obstruían el tránsito, como resultado de las acciones coordinadas para preservar el orden y garantizar la movilidad en la demarcación.

Las labores operativas se realizaron en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mediante un despliegue conjunto de seguridad y vigilancia en la zona.

De manera coordinada, se mantienen recorridos preventivos, patrullajes estratégicos y acciones de vigilancia en la región de Jiquilpan y Cotija para reforzar la presencia institucional y garantizar las condiciones de seguridad para la población.